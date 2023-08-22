США готові тренувати українських пілотів на F-16: в Пентагоні назвали умову

Данія та Нідерланди очолили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Українцям потрібно буде пройти навчання з англійської мови, що займе певний час.

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У Сполучених штатах Америки заявили про готовність почати підготовку українських пілотів для польотів на винищувачах F-16, якщо в Європі не зможуть навчати ту кількість військових, яку надішле Україна. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, чию заяву цитує пресслужба Міністерства оборони США.

"Ми відкриті до навчання пілотів, якщо тренувальні програми у Європі будуть заповнені", — сказала Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що це їхня умова. Тренувати українських військових почнуть в США, якщо Данія та Нідерланди, які очолюють підготовку, не матимуть можливості навчати ті кількість пілотів, яку захоче відправити Україна.

"Я думаю, що вона (Україна, — ред.) ще підраховує, скільки у них пілотів, яких можна буде навчити", — заявила вона.

З її слів, для того, аби бути готовим до польоту на винищувачах F-16, українським пілотам потрібно буде пройти навчання з англійської мови, що займе деякий час.

Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що США схвалять передачі літаків після консультації з Конгресом та завершення навчання українських пілотів.

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це домовився очільник держави та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час переговорів. Того ж дня стало відомо, що Данія передасть Україні шість літаків F-16 цього року. Крім цього, Данія пообіцяла поставити ЗСУ 19 винищувачів протягом кількох років. Також повідомлялося, що українські льотчики прибули до Данії для проходження навчання на F-16.

21 серпня президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом повідомив, що Греція навчатиме українських пілотів на багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16.