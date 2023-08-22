США готовы тренировать украинских пилотов на F-16: в Пентагоне назвали условие

Дания и Нидерланды возглавили подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. Украинцам нужно будет пройти обучение по английскому языку, что займет определенное время.

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В Соединенных штатах Америки заявили о готовности начать подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, если в Европе не смогут обучать то количество военных, которое пришлет Украина. Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, чье заявление цитирует пресс-служба Министерства обороны США.

"Мы открыты к обучению пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены", — сказала Сабрина Сингх.

Она отметила, что это их условие. Тренировать украинских военных начнут в США, если Дания и Нидерланды, которые возглавляют подготовку, не будут иметь возможности обучать то количество пилотов, которое захочет отправить Украина.

"Я думаю, что она (Украина, — ред.) еще подсчитывает, сколько у них пилотов, которых можно будет обучить", — заявила она.

По ее словам, для того, чтобы быть готовым к полету на истребителях F-16, украинским пилотам нужно будет пройти обучение по английскому языку, что займет некоторое время.

Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США одобрят передачи самолетов после консультации с Конгрессом и завершения обучения украинских пилотов.

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом договорился глава государства и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время переговоров. В тот же день стало известно, что Дания передаст Украине шесть самолетов F-16 в этом году. Кроме этого, Дания пообещала поставить ВСУ 19 истребителей в течение нескольких лет. Также сообщалось, что украинские летчики прибыли в Данию для прохождения обучения на F-16.

21 августа президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил, что Греция будет обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях четвертого поколения F-16.