Белград, скорее всего, избавится от старых МиГ-29: получит ли Сербия Dassault Rafale (фото)

Эксперты отмечают, что такой шаг выглядит вполне логичным, поскольку антироссийские санкции затрудняют поддерживать в должном состоянии парк истребителей МиГ-29 ВВС Сербии. Кроме того, у Белграда существуют и политические мотивы.

Related video

Сербия стоит на пороге значительного обновления своего воздушного флота. В настоящее время основу сербских ВВС составляют устаревшие советские истребители МиГ-29, но их должны заменить современные французские машины Dassault Rafale. Об этом пишут обозреватели Bulgarian Military в материале от 10 апреля.

Как стало известно 9 апреля лидеры Франции и Сербии провели переговоры, в ходе которых обсуждался и вопрос покупки самолетов Rafale.

"Я думаю, что мы достигли некоторых конкретных договоренностей относительно покупки Rafale, где я ожидаю подписания контракта в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции, что чрезвычайно важно для нашей страны на многих уровнях", — сказал президент Сербии Александр Вучич после встречи с французским коллегой.

В этой связи обозреватели пишут, что Россия является близким союзником Сербии и значительным поставщиком ее оружейного арсенала, поэтому переход на французские истребители может стать для некоторых неожиданностью. В то же время сила международных экономических санкций, направленных против Москвы существенно затрудняет ее экспортные отношения с такими партнерами, как Сербия.

"Эти санкции в значительной степени способствуют трудностям Белграда в ремонте свои устаревшие МиГ-29 и представляют собой значительный риск при рассмотрении вопроса о приобретении новых российских истребителей в нынешних условиях", — подчеркивают эксперты.

Однако данная причина не единственная в плане стремления Белграда заменить свой парк боевой авиации. По мнению авторов публикации, Сербия решила сделать выбор в пользу Rafale, так как стремится занять более европейскую дипломатическую позицию, и в этом стремлении Франция представляется привлекательным партнером.

Выгода Франции

Безусловно, французская сторона не меньше заинтересована в данном соглашении, поскольку Париж выходит фактически на передовые позиции мировых экспортеров оружия. Напомним, за период с 2019 по 2023 истребители Dassault Rafale составили 31% всего французского экспорта вооружений, причем за это же время страна поставила своей оборонной продукции 64 государствам.

Поэтому закупка 12 истребителей Rafale представляет собой значительную возможность для французского производителя, компании Dassault Aviation Они расширяют круг своих клиентов по всему миру: такие страны, как Египет, Франция, Греция, Индия и Катар, уже используют эти достаточно мощные истребители, а в конце этого года самолеты закупит и Хорватия.

Не худшим образом обстоят дела в Азии и на Ближнем Востоке. Индонезия намерена приобрести 42 истребителя Rafale, а Объединенные Арабские Эмираты представили впечатляющий заказ на 80 таких машин.

Важно

Ближний Восток вооружается: Саудовская Аравия "положила глаз" на 54 боевых самолета Rafale

Вместе с тем, пишут обозреватели, ходят слухи, что Париж может использовать сделку по самолетам в качестве политического рычага, чтобы побудить Белград "пересмотреть свою позицию по статусу Косова".

Верное решение Белграда

Желание обновить свой парк истребителей выглядит вполне логичным. Эксперты отмечают, что по сравнению с современными боевыми самолетами, истребители МиГ-29 лишены множества самых современных систем, которые сегодня считаются вполне стандартными.

К ним относятся сложная авионика и технологически продвинутые системы вооружения. Если говорить об авионике, то МиГ-29 оснащен аналоговыми системами, которые считаются менее точными и надежными по сравнению с цифровыми, преобладающими в современных машинах.

Фото: коллаж Фокус

Кроме того, системы вооружения МиГ-29 уже не соответствуют новейшим технологиям. Невозможность нести современные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", отсутствие современных механизмов наведения и сопровождения снижают его конкурентоспособность в современных сценариях боевых действий.

В силу этого самолеты Rafale способны значительно усилить боевые возможности сербских ВВС. Хотя официальное подтверждение еще не получено, ходят слухи, что Белград также может разместить заказ на французские ракеты класса "воздух-воздух" Meteor. Отличительной ее особенностью является потрясающая дальность действия — она способна поражать цели на расстоянии более 100 км.

Ракета класса "возду-воздух" Meteor Фото: Открытые источники

"Такая дальность действия в сочетании со скоростью и маневренностью делает Meteor грозным соперником в воздушном бою", — подытожили эксперты.

Важно