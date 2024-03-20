"Сдержат амбиции России": Чехия подготовила для Украины первые 300 тысяч артснарядов

По данным СМИ, первую часть боеприпасов доставят не позднее июня. Чехия отыскала снаряды, которые ранее не использовались в войне, и 18 стран готовятся профинансировать их закупку.

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Украина получит новую партию военной помощи от Чехии. Речь идет о тысячах дополнительных артиллерийских снарядов. Деталями поделились в издании The Guardian.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил, что в Украину поставят 300 000 снарядов, которые обеспечат жизненно важную "передышку" на передовой на несколько месяцев.

В СМИ со ссылкой на неназванные чешские источники передают, что речь идет об артснарядах крупного калибра. Первые партии должны быть доставлены не позднее июня. Кроме того, Чехия сделала "необязательные залоги" еще на 200 000 боеприпасов.

Липавский рассказал, что оружие надеются поставить "в течение нескольких месяцев", и оно поможет "сдерживать империалистические амбиции России". Он объяснил, что Чехия использовала сочетание дипломатических каналов и каналов Минобороны, чтобы контролировать поставки по всему миру. Это позволило ЕС найти снаряды, которые ранее не использовались в войне в Украине.

В инициативе приняли участие 18 стран, и они близки к сбору финансирования для закупки всех 800 000 боеприпасов. Этот проект был ответом на противостояния в США, которые препятствуют одобрению нового пакета военной помощи для Украины на 60 миллиардов долларов.

"Я думаю, что многие европейские страны осознали, насколько сложная ситуация в Украине. В то же время многие европейские правительства хотят сообщить США, что мы серьезно покрываем свою долю, чтобы побудить США сделать свою долю ради защиты свободного мира", — отметил собеседник издания.

Напомним, 19 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что благодаря инициативе Чехии по закупке снарядов Силы обороны рассчитывают получить в апреле достаточно снарядов для сдерживания линии фронта.

Президент Чехии Петр Павел заверил, что Прага усиленно пытается помочь Киеву и ищет возможность поставки боеприпасов "так быстро, насколько это возможно". Лидер объяснил, что производство оружия требует времени, а Украина нуждается в снарядах уже сейчас.