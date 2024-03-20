"Стримають амбіції Росії": Чехія підготувала для України перші 300 тисяч артснарядів

За даними ЗМІ, першу частину боєприпасів доставлять не пізніше червня. Чехія відшукала снаряди, які раніше не використовувались у війні, і 18 країн готуються профінансувати їх закупівлю.

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Україна отримає нову партію військової допомоги від Чехії. Йдеться про тисячі додаткових артилерійських снарядів. Деталями поділились у виданні The Guardian.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив, що в Україну поставлять 300 000 снарядів, які забезпечать життєво важливу "передишку" на передовій на кілька місяців.

У ЗМІ з посиланням на неназвані чеські джерела передають, що йдеться про артснаряди великого калібру. Перші партії мають бути доставлені не пізніше червня. Окрім того, Чехія зробила "необов’язкові застави" ще на 200 000 боєприпасів.

Ліпавський розповів, що зброю сподіваються поставити "протягом кількох місяців", і вона допоможе "стримувати імперіалістичні амбіції Росії". Він пояснив, що Чехія використовувала поєднання дипломатичних каналів і каналів Міноборони, щоб контролювати постачання по всьому світу. Це дало змогу ЄС знайти снаряди, які раніше не використовувались у війні в Україні.

В ініціативі взяли участь 18 країн, і вони близькі до збору фінансування для закупівлі усіх 800 000 боєприпасів. Цей проєкт був відповіддю на протистояння у США, які перешкоджають схваленню нового пакета військової допомоги для України на 60 мільярдів доларів.

"Я думаю, що багато європейських країн усвідомили, наскільки складна ситуація в Україні. В той самий час багато європейських урядів хочуть повідомити США, що ми серйозно покриваємо свою частку, щоб спонукати США зробити свою частку заради захисту вільного світу", — зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки ініціативі Чехії із закупівлі снарядів Сили оборони розраховують отримати у квітні достатньо снарядів для стримування лінії фронту.

Президент Чехії Петр Павел запевнив, що Прага посилено намагається допомогти Києву і шукає можливість постачання боєприпасів "так швидко, наскільки це можливо". Лідер пояснив, що виробництво зброї потребує часу, а Україна потребує снарядів уже зараз.