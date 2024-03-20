Новый пакет помощи: Испания готовит к отправке в Украину 20 танков Leopard 2А4, — СМИ

Отмечается, что техника находится на консервации, поэтому перед отправкой в Украину будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Севилье.

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В Испании Межведомственным советом по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения была одобрена поставка 20 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A4 в Украину. Об этом 20 марта сообщил испанский портал Infodefensa.

Испанские ОБТ принадлежат, которые отправятся в Украину, принадлежат к числу машин из хранилища в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. И так как танки будут сняты с консервации, то понадобится еще некоторое время для ремонта этих "Леопардов", прежде чем они попадут в украинские войска.

"Как и остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира, Севилья", — говорится в публикации.

Также было отмечено, что испанские чиновники рассмотрели риски, связанные попаданием на черный рынок оборудования, которое предназначено для украинских сил. Такие сигналы, пишет издание, поступали, в том числе, со стороны международных организаций. При этом некоторые испанские парламентеры по этому поводу задавали вопросы государственному секретарю по торговле Сиане Мендес.

"Материалы, экспортируемые Испанией, являются необходимым, приоритетным и важнейшим вооружением для Украины в борьбе с Россией, и нет никаких сомнений, что Украина использует их наилучшим образом для защиты собственной национальной безопасности", — ответила на это Мендес.

В публикации также привели перечень военного оборудования для украинской армии, которое было направлено испанской стороной с марта 2022 года по февраль 2024 года. Туда вошли униформа, тепловизоры и средства индивидуальной защиты, дроны различных типов, гранатометы, стрелковое оружие, артиллерийские системы и боеприпасы, ракеты к ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk и Aspide, противокорабельные ракеты Harpoon и 8 патрульных катеров.

Кроме того ранее было отправлено 10 единиц танков Leopard 2A4. Таким образом, в общей сложности количество испанских ОБТ достигло 30 машин.

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