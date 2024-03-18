На хранении в РФ могло остаться 4 тысяч танков и до 4 тысяч БМП: о чем это говорит

Оккупационной армии РФ, считают аналитики, будет гораздо сложнее сохранить свою военную мощь для наступательных операций в 2025 году.

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На базах хранения армии Российской Федерации продолжается постепенное исчерпание запасов техники и вооружения. По последним данным, российские оккупанты еще имеют достаточный запас для поддержания текущих боевых действий в 2024 году, но с 2025 года, проведение наступательных операций может стать проблематичным. Об этом рассказал эксперт Павел Лузин в публикации американского аналитического издания Jamestown Foundation.

Он отмечает, что несмотря на то, что после 1991 года Россия сохранила тысячи танков и гаубиц, эти базы хранения не бесконечны. Более того, Москва не может пополнить запасы этих вооружений и материалов.

"Если Украина сможет поддерживать высокий уровень интенсивности боевых действий, а растущий уровень российских потерь продолжится в 2024 году, российской армии будет гораздо сложнее сохранить свою военную мощь для наступательных операций в 2025 году", — подчеркнул Лузин.

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Анализируя данные о наличии танков и другой техники на базах хранения, эксперт приводит следующие цифры в единицах:

Танки — 4000;

БРДМ-2 — 100;

БМП-1 и БМП-2 — всего 2800;

МТ-ЛБ — 1000;

БТР-60/70 — 1300.

По самоходной артиллерии приводятся следующие показатели в единицах:

САУ 2С1 "Гвоздика" — 1800;

САУ 2С3 "Акация" и 2С5 "Гиацинт" — по 750;

САУ "Мста-С" — 150;

САУ 2С7 "Пион" — 160;

САУ 2С4 "Тюльпан" — 160;

САУ "Нона-С" — 350.

В группе буксируемой артиллерии приведены следующие данные:

Д-30 — 2400 единиц;

М-46 — 350 единиц;

"Гиацинт-Б" — 550 единиц;

"Мста-Б" — 250 единиц;

Д-20 — 700 единиц.

Автор публикации отмечает, что указанные цифры отражают наличие техники на базах хранения, и не учитывают технику, которая может быть уже перемещена для восстановления на российские предприятия ОПК.

Таким образом эта ситуация иллюстрирует общую тенденцию истощения запасов техники и вооружения, полученного еще с советских времен. В то же время ситуация должна стать сигналом для Запада по дальнейшему укреплению и масштабированию военной поддержки Украины, подытожил эксперт.

Напомним, в начале марта российские оккупанты на Лиманском направлении потеряли три танка Т-90М "Прорыв". Техника наехала на мины и утратила возможность двигаться, после чего украинские бойцы добивали ее с помощью ударных FPV-дронов.