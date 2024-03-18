На зберіганні в РФ могло залишитися 4 тисячі танків і до 4 тисяч БМП: про що це свідчить

Окупаційній армії РФ, вважають аналітики, буде набагато складніше зберегти свою військову міць для наступальних операцій у 2025 році.

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На базах зберігання армії Російської Федерації триває поступове вичерпання запасів техніки та озброєння. За останніми даними, російські окупанти ще мають достатній запас для підтримання поточних бойових дій у 2024 році, але з 2025 року, проведення наступальних операцій може стати проблематичним. Про це розповів експерт Павло Лузін у публікації американського аналітичного видання Jamestown Foundation.

Він зазначає, що попри те, що після 1991 року Росія зберегла тисячі танків і гаубиць, ці бази зберігання не нескінченні. Ба більше, Москва не може поповнити запаси цих озброєнь і матеріалів.

"Якщо Україна зможе підтримувати високий рівень інтенсивності бойових дій, а зростаючий рівень російських втрат продовжиться у 2024 році, російській армії буде набагато складніше зберегти свою військову міць для наступальних операцій у 2025 році", — наголосив Лузін.

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Аналізуючи дані про наявність танків та іншої техніки на базах зберігання, експерт наводить такі цифри в одиницях:

Танки — 4000;

БРДМ-2 — 100;

БМП-1 і БМП-2 — загалом 2800;

МТ-ЛБ — 1000;

БТР-60/70 — 1300.

Щодо самохідної артилерії наводяться такі показники в одиницях:

САУ 2С1 "Гвоздика" — 1800;

САУ 2С3 "Акация" і 2С5 "Гиацинт" — по 750;

САУ "Мста-С" — 150;

САУ 2С7 "Пион" — 160;

САУ 2С4 "Тюльпан" — 160;

САУ "Нона-С" — 350.

У групі буксированої артилерії наведено такі дані:

Д-30 — 2400 одиниць;

М-46 — 350 одиниць;

"Гиацинт-Б" — 550 одиниць;

"Мста-Б" — 250 одиниць;

Д-20 — 700 одиниць.

Автор публікації зазначає, що зазначені цифри відображають наявність техніки на базах зберігання, і не враховують техніку, яка може бути вже переміщена для відновлення на російські підприємства ОПК.

Таким чином ця ситуація ілюструє загальну тенденцію виснаження запасів техніки та озброєння, отриманого ще з радянських часів. Водночас ситуація має стати сигналом для Заходу щодо подальшого зміцнення та масштабування військової підтримки України, підсумував експерт.

Нагадаємо, на початку березня російські окупанти на Лиманському напрямку втратили три танки Т-90М "Прорив". Техніка наїхала на міни та втратила можливість рухатися, після чого українські бійці добивали її за допомогою ударних FPV-дронів.