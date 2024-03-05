Росіяни втратили три новітні Т-90М "Прорив" за один бій: подробиці (відео)

За словами військовослужбовців 60-ї ОМБр, під час атаки ЗС РФ задіяли танки, БМП, живу силу і навіть китайські "гольф-кари".

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На Лиманському напрямку бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади відбили масштабну атаку Збройних сил Російської Федерації. Про це йдеться в Telegram-каналі бригади.

Повідомляється, що під час атаки противник задіяв танки, БМП, живу силу і китайські "гольф-кари".

"Усе, що не встигло втекти, тепер металобрухтом лежить на нашій землі — орків виженемо, а земля знову буде чиста і квітуча!" — зазначили в 60-й ОМБр.

Локації, де були знищені Т-90М Фото: Мілітарний

Портал "Мілітарний" вказав на те, що атаки окупантів відбувалися у три хвилі. На початку бою українським військовим вдалося вивести з ладу Т-90М "Прорив". Загалом у цьому районі українські військові знешкодили три такі танки.

Знешкоджені російські танки Т-90М Фото: Мілітарний

Як зазначають автори публікації, деякі російські танки наїхали на міну і втратили можливість рухатися. Потім їх добивали за допомогою ударних FPV-дронів.

Танк Т-90М "Прорив" є модернізацією експортно орієнтованого варіанту Т-90С, представленого 2011 року. Першу партію Т-90М ЗС РФ отримали тільки 2020 року.

Знищення російської військової техніки на Лиманському напрямку

Нагадаємо, в ніч із 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Судно отримало пошкодження корми, правого і лівого бортів. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук також зазначив, що на борту знищеного малого патрульного корабля "Сергій Котов" перебував транспортно-бойовий вертоліт. Він теж був знищений.