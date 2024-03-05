Спецоперація ГУР: разом з корветом "Сергей Котов" знищили гелікоптер Ка-29

На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

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На борту знищеного малого патрульного корабля "Сергей Котов" перебував транспортно-бойовий вертоліт. Він теж був знищений. Про це повідомив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Пошуково-рятувальна операція проводилася. Деяких членів екіпажу точно витягали з води. Звісно ворог приховує втрати. На борту міг перебувати ще гелікоптер. Це той випадок, коли два в одному, навіщо платити більше", — сказав він.

За його словами, було знищено корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29, який перебував на борту корабля. На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива. Слід зазначити, що вертольотів К-29 було випущено лище 59.

Важливо

Морські дрони ГУР "Magura V5" знищили патрульний корабель РФ "Сергей Котов" (відео)

Як свідчить перехоплена розмова командира 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), яку оприлюднило ГУР, о 0.50 "Сергій Котов" був атакований 5-ма безекіпажнимим кораблями.

Знищення корабля РФ "Сергій Котов": що відомо

У ніч проти 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Міноборони України "Group 13" атакував патрульний корабель "Сергей Котов" Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

Чорноморський флот РФ поповнився "Сергеем Котовым" лише в липні 2022 року. Українські морські дрони потопили його в українських територіальних водах неподалік від Керченської протоки.

Внаслідок атаки українських дронів в ніч на 5 березня отримали поранення та загинули члени екіпажу російського патрульного корабля "Сергей Котов". Дані щодо точної кількості постраждалих моряків ЗС РФ, а також інші наслідки атаки, уточнюються.

На запис потрапили моменти ураження російського корвета морськими дронами Головного управління розвідки, за якими слідують потужні вибухи та полумʼя.