Спецоперация ГУР: вместе с корветом "Сергей Котов" уничтожили вертолет Ка-29

На патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

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На борту уничтоженного малого патрульного корабля "Сергей Котов" находился транспортно-боевой вертолет. Он тоже был уничтожен. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Поисково-спасательная операция проводилась. Некоторых членов экипажа точно вытаскивали из воды. Конечно враг скрывает потери. На борту мог находиться еще вертолет. Это тот случай, когда два в одном, зачем платить больше", — сказал он.

По его словам, был уничтожен корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29, который находился на борту корабля. На патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива. Следует отметить, что вертолетов К-29 было выпущено всего 59.

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Морские дроны ГУР "Magura V5" уничтожили патрульный корабль РФ "Сергей Котов" (видео)

Как свидетельствует перехваченный разговор командира 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), который обнародовало ГУР, в 0.50 "Сергей Котов" был атакован 5-ю безэкипажными кораблями.

Уничтожение корабля РФ "Сергей Котов": что известно

В ночь на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Минобороны Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Черноморский флот РФ пополнился "Сергеем Котовым" только в июле 2022 года. Украинские морские дроны потопили его в украинских территориальных водах неподалеку от Керченского пролива.

В результате атаки украинских дронов в ночь на 5 марта получили ранения и погибли члены экипажа российского патрульного корабля "Сергей Котов". Данные о точном количестве пострадавших моряков ВС РФ, а также другие последствия атаки, уточняются.

На запись попали моменты поражения российского корвета морскими дронами Главного управления разведки, за которыми следуют мощные взрывы и пламя.