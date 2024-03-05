Экипаж отбивался 40 минут: корабль "Сергей Котов" атаковали пять дронов (перехват)

Уничтожение корабля РФ на обнародованной записи российский командир 184-й БрКОВР называет "ночным трагическим событием". По его словам, "Котов" нес боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Related video

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало радиоперехват, где командир 184-й бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота РФ подтвердил потопление патрульного корабля "Сергей Котов". Соответствующее видео выложили в пресс-службе ведомства во вторник, 5 марта.

Уничтожение корабля РФ на обнародованной записи российский командир называет "ночным трагическим событием". По его словам, в 00:50 безэкипажные катера в количестве пяти единиц атаковали малый патрульный корабль "Котов", который "вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне и находится он, соответственно, у меня на управлении".

Кроме того, он заявил, что экипаж российского корабля около сорока минут пытался бороться с украинскими морскими дронами.

"Был атакован 5 БЭКами. Не знаю, как там боролись они с ними 40 минут. Потому что, за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл**, с вооружением, АК-176630", — отмечает он.

Уничтожение "Сергея Котова": что известно

Отметим, ранее Фокус рассказывал, чем особенный российский патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160. Корабль, который имеет длину 94 метра, пригоден для запуска дронов "Орлан-10" и может перевезти один вертолет Ка-52. На палубе — артиллерийская установка АК-176МА калибра 6,2 мм, а также пулеметы. Экипаж — 28 человек.

Первые сообщения о возможном попадании по "Сергею Котову" появились в сети утром 5 марта. Российские пропагандисты предположили, что в Крыму произошла массированная атака украинских беспилотников, которые наносили удары с воздуха и с моря. Местное население сообщило о минимум четырех взрывах, при этом Минобороны РФ умолчало о чрезвычайном происшествии.

Позже в ГУР Минобороны заявили, что ночью дроны MAGURA V5 атаковали российский военный корабль. Заверили, что корабль уже в нерабочем состоянии: на записях с места событий видно, как на воде действительно происходит несколько взрывов.

Впоследствии представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что в результате атаки украинских дронов в ночь на 5 марта получили ранения и погибли члены экипажа российского патрульного корабля "Сергей Котов".