Крым атаковали БПЛА: в сети сообщают об ударах по корвету РФ и Крымскому мосту (фото)

Российские власти не комментируют ночную атаку на Крымский полуостров. Местные жители пожаловались на серию взрывов, а подконтрольные Кремлю Telegram-каналы не исключают, что атаке мог подвергнуться корвет Черноморского флота.

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В ночь с 4 на 5 марта жители Крымского полуострова слышали взрывы на южном побережье и возле Крымского моста. Утверждали, что оккупированную территорию атаковали морские и воздушные беспилотники. Возможными целями мог быть Крымский мост и патрульный катер "Сергей Котов". Между тем Минобороны РФ признало атаку, но в другом направлении — об этом написали в Telegram-канале ведомства.

Российское военное командование сообщило об атаке беспилотников на объекты ВС РФ в Белгородской области. Указали, что якобы было сбито три летательных аппарата. О Крыме в утреннем отчете противника не упомянули.

Взрывы в Крыму — Минобороны РФ Фото: Скриншот

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале не писал о ночном событии. Последнее сообщение появилось в сети в 17:30 4 марта — упомянул об открытии нового бассейна в Севастополе. Об атаке БПЛА также нет данных в канале так называемого "главы" Крымской администрации Сергея Аксенова.

В мониторинговом канале "Крымский мост" в 23:33 4 марта сообщили, что незаконное сооружение закрывается — к утру его так и не открыли.

Взрывы в Крыму — детали

Тем временем местные жители жаловались на громкие взрывы и предполагали о возможной атаке на мост. То, что слышали, называли словами "жесть", "хлопки" и "опять началось". По оценкам, прозвучало около четырех громких звуков.

Взрывы в Крыму — реакция жителей Фото: Скриншот

Пропагандистский Telegram-канал "Рыбарь" утверждал, что Крымский полуостров оказался под атакой БПЛА, которые били с воздуха и моря. По его оценкам, под угрозой были военные объекты РФ в Керчи, Феодосии и Крымский мост. Автор предполагает, что целью также мог быть патрульный катер "Сергей Котов".

Взрывы в Крыму — российский военкор Фото: Скриншот

Об атаке на мост и Керчь также писали в канале "АТЕШ" — сообщение опубликовали в полночь 4 марта.

Взрывы в Крыму — что известно АТЕШ Фото: Скриншот

Украинское командование, ГУР Минобороны или СБУ не сообщали о причинах громких звуков в Крыму в ночь на 5 марта. Ориентировочное расстояние, которое должны были бы преодолеть воздушные беспилотники — около 300 км (по прямой), морские — около 500 км (в обход по Черному морю).

Взрывы в Крыму — где было громко 4-5 марта Фото: Google maps

Отметим, в первые дни марта раздавались взрывы на Крымском полуострове, причем эти события не попадали в сводки Минобороны РФ.

Например, 1 марта возможными целями беспилотников были авиабаза в Гвардейском и командный пункт в Севастополе. Еще один удар состоялся 3 марта — тогда взрывалось возле Феодосии: произошло попадание на нефтебазе, россияне перекрыли движение по ближайшей трассе, но ни словом не обмолвились о причинах чрезвычайного происшествия.

Напоминаем, 4 марта генерал ГУР Минобороны Украины рассказал о первых опытах использования морских дронов MAGURA V5, которые атаковали корабли РФ в Крымских бухтах.