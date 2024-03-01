Ка-52, радары и офицеры: в Крыму жалуются на потери в результате атаки ракет, — соцсети (фото)

В соцсетях пишут, что в Крыму взрывалось на аэродроме, на котором стоят вертолеты Ка-52. Возможны и другие потери россиян. При этом Минобороны РФ не признало, что украинцы устроили успешную ракетную атаку.

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1 марта две области РФ и оккупированный Крым оказались под массированной атакой беспилотников. Российские силы ПВО отчитались, что якобы сбили все воздушные цели. Однако жители оккупированного полуострова сообщили о дымном столбе в месте дислокации вертолетов Ка-52. О деталях массированной атаки БПЛА рассказали в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Российское командование в течение суток четыре раза сообщало об отражении атак дронов. Первая атака состоялась в час ночи — БПЛА направлялись в сторону Белгородской и Нижегородской области. Затем было еще три атаки по Белгородской области — об этом говорится в сообщениях в 12:00, 13:30 и 14:30. События в Крыму российское командование проигнорировало.

В Telegram-канале так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева пока отсутствует информация о сбивании ракет и последствиях атаки.

Взрывы в Крыму — события 1 марта

Тем временем в паблике "ЧП / Крым" в 15:58 сообщили о закрытии Крымского моста и воздушной тревоге. После этого заявили, что полуостров якобы атаковали ракеты Storm Shadow и ракеты-приманки ADM-160 MALD. Россияне уверены, что силы ПВО сбили "минимум 12 ракет", запущенных по военным объектам.

Взрывы в Крыму 1 марта — что летело и что сбили ВС РФ Фото: Скриншот

Отметим, в Telegram-канале "Крымская табакерка" сообщили больше подробностей о событиях 1 марта. В частности указывается, что во время атаки беспилотников и ракет на оккупированный Крым удалось попасть по месту дислокации военных вертолетов Ка-52 ВС РФ. Также взрывалось возле радаров сил ПВО в Саках и на военной базе под Севастополем, где находились российские офицеры.

Взрывы в Крыму — последствия атаки 1 марта Фото: Скриншот

Ситуация на Крымском полуострове — детали

Отметим, украинское командование не подтверждало атаку по Крыму 1 марта. Однако в Telegram-канале "Крымский ветер" рассказали о столбе дыма, который заметили в районе Гвардейского, где расположен российский военный аэродром. Также было громко в Севастополе — всего жители насчитали около пяти взрывов.

Кроме того, называли еще несколько точек, где слышали взрывы — Евпатория и село Воробьево возле Сак.

Взрывы в Крыму — где взрывалось 1 марта Фото: Google Maps

Также есть информация о других активностях россиян 1 марта. В частности, в Telegram-канале "Крымский ветер" около 17 ч. заметили в небе над Севастополем самолеты Ил-76 и Су-30 — уверяют, что информацию передали Силам обороны.

Взрывы в Крыму — самолет Ил-76 в небе Фото: Крымский ветер

Отметим, над оккупированным полуостровом было громко 29 февраля. Ориентировочно называли шесть точек, в которых было громко: они разбросаны по всей территории — от побережья до центра.

Напоминаем, днем 1 марта жители Крыма сообщили о взрывах в районе Гвардейского. Утверждали, что в небо поднимается столб дыма. Одно из последствий громких звуков в Севастополе — исчезновение электроснабжения, пожаловались местные.