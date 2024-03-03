"Убытки колоссальные": после атаки БПЛА по Феодосии повреждена нефтебаза, — "Атеш"

По информации подполья, в результате обстрела города на юге полуострова пострадала одна из нефтебаз противника. Последствия устраняли до самого утра.

Related video

После ночных взрывов на территории Крымского полуострова мог быть уничтожен нефтепровод российских оккупантов. Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш" 3 марта.

По информации подполья, речь идет об объекте противника на территории временно оккупированной Феодосии. Именно там посреди ночи могли прозвучать взрывы, которые и привели к последствиям.

"Агенты "АТЕШ" из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилет по нефтепроводу в городе. Последствия устраняли до самого утра. Убытки колоссальные!" — говорится в сообщении.

Больше подробностей от партизанского движения не прозвучало. При этом российские источники утверждали, что никаких повреждений в результате атаки зафиксировано не было.

Взрывы в Крыму 3 марта: что известно

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ночь на 3 марта Крымский полуостров был якобы атакован при помощи беспилотников. Всего в небе зафиксировали 38 воздушных объектов, а за этой атакой, по мнению россиян, стоит Украина.

"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", — заявили в российском оборонном ведомстве.

По словам очевидцев, взрывы звучали над Феодосией, а один из источников рассказал, что нефтебаза якобы не пострадала. Был поврежден лишь асфальт.

Напомним, 28 февраля эксперт рассказал о необходимости урезать цепи поставок РФ в Крым и на восток. На востоке Украины есть непрерывная линия поставок, к которой российская армия может получить доступ с любой стороны. В Крыму ситуация более ограничена, заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.