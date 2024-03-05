Россияне потеряли три новейших Т-90М "Прорыв" за один бой: подробности (видео)

По словам военнослужащих 60-й ОМБр, в ходе атаки ВС РФ задействовали танки, БМП, живую силу и даже китайские "гольф-кары".

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На Лиманском направлении бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады отразили масштабную атаку Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом говорится в Telegram-канале бригады.

Сообщается, что в ходе атаки противник задействовал танки, БМП, живую силу и китайские "гольф-кары".

"Все, что не успело убежать, теперь металлоломом лежит на нашей земле — орков выгоним, а земля снова будет чистая и цветущая!" — отметили в 60-й ОМБр.

Локации, где были уничожены Т-90М Фото: Милитарный

Портал "Милитарный" указал на то, что атаки оккупантов происходили в три волны. В начале боя украинским военным удалось вывести из строя Т-90М "Прорыв". Всего в этом районе украинские военные обезвредили три таких танка.

Обезвреженые российские танки Т-90М Фото: Милитарный

Как отмечают авторы публикации, некоторые российские танки наехали на мину и утратили возможность двигаться. Затем их добивали с помощью ударных FPV-дронов.

Танк Т-90М "Прорыв" является модернизацией экспортно ориентированного варианта Т-90С, представленного в 2011 году. Первую партию Т-90М ВС РФ получили только в 2020 году.

Уничтожение российской военной техники на Лиманском направлении

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Судно получило повреждения кормы, правого и левого бортов. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук также отметил, что на борту уничтоженного малого патрульного корабля "Сергей Котов" находился транспортно-боевой вертолет. Он тоже был уничтожен.