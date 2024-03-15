"Дуже висока ціна": у НАТО розкрили втрати ЗС РФ у повномасштабній війні в Україні

Генсек альянсу Єнс Столтенберг назвав здобутки Росії на фронті "незначними". Він наголосив, що окрім бійців країна-агресорка втрачає коштовні літаки та кораблі.

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У Північноатлантичному альянсі розкрили приблизні втрати ЗС РФ в Україні за підрахунками західних спецслужб. Про це повідомили у DW.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за час повномасштабної війни Росія втратила на передовій понад 350 тисяч військовослужбовців.

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки", — підкреслив Столтенберг.

Він не уточнив, яка частина бійців була втрачена загиблими. Однак генсек НАТО зазначив, що окрім військових РФ втрачає й дорогу техніку. Зокрема, йдеться про досить рідкісні літаки ДРЛВ та кораблі ворожого Чорноморського флоту.

Втрати Росії: дані ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ 15 березня також оприлюднили свіже зведення щодо ворожих втрат.

За даними Генштабу, країна-агресорка втратила:

приблизно 428420 осіб особового складу;

6758 танків;

12949 бойових броньованих машин;

10580 артилерійських систем;

1017 РСЗВ;

717 засобів ППО;

347 літаків;

325 гелікоптерів;

8254 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1920 крилатих ракет;

26 кораблів та катерів;

підводний човен;

13993 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1711 одиницю спеціальної техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія планує виробити у 2024 році 29 танків Т-14 "Армата". Наразі в арсеналі ворога лише приблизно 20 таких машин, і вони є дослідною партією.

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