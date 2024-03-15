РФ планує виготовити 29 танків "Армата" у 2024 році, – ГУР

За даними української розвідки, Т-14 "Армата" досі не завершив етап державних випробувань і його не прийняли на озброєння ЗС РФ.

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Росія визнала, що танки Т-14 "Армата" виявились задорогими для участі в війні проти України. Проте за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Москва хоче побудувати 29 машин у 2024 році. Про це повідомляє АрміяInform.

У відповідь на запит видання, в ГУР повідомили, що Росія зараз має близько 20 танків "Армата", які є дослідною партією. Станом на кінець 2023 року Т-14 досі не пройшов державні випробування й не прийнятий на озброєння збройних сил РФ.

Попри це, за даними української розвідки, Росія планує виготовити 29 танків "Армата" впродовж 2024 року. Проте найімовірніше план не вдасться виконати.

"Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка", — повідомили в ГУР.

Також українська розвідка заявляє, що вони не володіють жодними свідченнями щодо участі Т-14 "Армата" на війні проти України попри численні заяви російських ЗМІ.

Т-14 "Армата" на російсько-українській війні

Росія майже весь 2023 рік заявляла про те, що Т-14 "Армата" вже використовується на війні. Вперше державні ЗМІ заявили про "застосування" "Армат" на полі бою у квітні 2023 року, а потім у липні це знову сталося "вперше". Тоді ж повідомлялось, що танки нібито перебували під керівництвом угруповання військ "Південь".

У серпні 2023 року російська пропаганда заявила про виведення танків із зони бойових дій. За результатами машину відправили на доопрацювання. Проте жодних доказів про перекидання і бойове застосування "Армат" на фронті так і не зʼявилось.

Нагадаємо, 12 вересня ЗМІ писали, що реальне виробництво "Армат" розпочнеться не раніше 2025–2026 років.