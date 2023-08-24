Російський танк Т-14 "Армата" вивели з зони бойових дій, – росЗМІ

З початку 2023 року у РФ неодноразово стверджували про нібито застосування "Армати" на війні проти України. Відтоді не було жодного візуального підтвердження заяв, ймовірно, і не буде.

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Російській танк Т-14 "Армата" будуть доопрацьовувати на основі досвіду застосування на війні проти України. Про це повідомляє ТАСС.

Джерела російського видання стверджують, що танк нібито вже декілька разів застосовувався в зоні бойових дій, але зараз його вивели, щоб доопрацювати на основі отриманого досвіду ведення бойових дій.

"Танк "Армата" декілька разів застосувався в зоні бойових дій в Україні. За результатами застосування в "спецоперації" машину тепер доробляють", — сказало неназване джерело.

Також пропагандисти пишуть, що метою застосування Т-14 було тестування та спостереження за тим, як діє машина в умовах реальних бойових дій. Проте жодних доказів застосування "Армат" на полі бою так і не було. Відтак невідомо, що росіяни зібрались покращувати.

Стверджується, що танк Т-14 застосовували війська командування "Південь". З початку 2023 року у РФ постійно заявляли про нібито перекидання. новітніх танків для війни проти України. Записувались ролики з російських полігонів, але на українській територій їх так і не помітили.

Танк Т-14 на платформі "Армата" презентували ще у 2015 році, але з того часу машина не пішла у серію. Завершити випробування планується до кінця 2023 року, але ця дата переносилась вже не раз.

Нагадаємо, 19 липня росЗМІ вперше заявили про застосування "Армати" на полі бою в Україні.

25 квітня пропагандисти "РИА Новости" вже стверджували, що "Армату" почали використовувати на війні. Про перекидання "Армати" на війну у РФ заявляли в грудні 2022 року.