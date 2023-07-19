Російські танки "Армата" вперше використали на полі бою, — росЗМІ

Пропагандисти вже не перший раз заявляють про начебто застосування новітніх танків на полі бою, проте досі не було жодних доказів.

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Збройні сили РФ уперше застосували на полі бою танки Т-14 "Армата" з угруповання військ "Південь". Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС із посиланням на джерела.

Джерела в оборонно-промисловому комплексі повідомили виданню, що "Армати" нібито вперше були застосовані в бою. Зазначається, що Т-14 застосували угруповання військ ЗС РФ "Південь". Також пропагандисти стверджують, що це перший випадок, коли "Армати" взяли участь в боєзіткненні. Проте жодних доказів і деталей вказано не було. Так само не було фотографій чи відео.

Що відомо про застосування "Армати" на війні проти України

Про застосування Т-14 "Армата" в РФ постійно кажуть ще з минулого року, публікувалися відео з анонсами, заяви та повідомлення, що ось-ось машини будуть на полі бою. Зокрема, 25 квітня пропагандисти "РИА Новости" вже стверджували, що "Армату" почали використовувати на війні. Про перекидання "Армати" на війну в РФ заявляли в грудні 2022 року.

Також відомо, що новітній російський танк досі не пройшов державні випробування. Остання дата завершення — 2023 рік.

Особливістю "Армати" є те, що екіпаж танку перебуває в броньованій капсулі у передній частині машині. Башта машини не має людей. Дебютував танк ще у 2015 році, з того часу було випущено 20 Т-14. Вони мають працювати в "мережецентричній війні" у звʼязці з БМПТ "Термінатор", САУ "Коаліція-СВ" і Т-90М "Прорив".

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що РФ боїться використовувати "Армати" на фронті через незадовільний технічний стан.