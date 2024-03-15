РФ планирует изготовить 29 танков "Армата" в 2024 году, — ГУР

По данным украинской разведки, Т-14 "Армата" до сих пор не завершил этап государственных испытаний и его не приняли на вооружение ВС РФ.

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Россия признала, что танки Т-14 "Армата" оказались слишком дорогими для участия в войне против Украины. Однако по данным Главного управления разведки Министерства обороны, Москва хочет построить 29 машин в 2024 году. Об этом сообщает АрміяInform.

В ответ на запрос издания, в ГУР сообщили, что Россия сейчас имеет около 20 танков "Армата", которые являются опытной партией. По состоянию на конец 2023 года Т-14 до сих пор не прошел государственные испытания и не принят на вооружение вооруженных сил РФ.

Несмотря на это, по данным украинской разведки, Россия планирует изготовить 29 танков "Армата" в течение 2024 года. Однако скорее всего план не удастся выполнить.

"Но наиболее вероятно, что этот план не будет выполнен. Так, в 2023 году из запланированных 29 единиц не было изготовлено ни одного танка", — сообщили в ГУР.

Также украинская разведка заявляет, что они не обладают никакими свидетельствами об участии Т-14 "Армата" в войне против Украины, несмотря на многочисленные заявления российских СМИ.

Т-14 "Армата" на российско-украинской войне

Россия почти весь 2023 год заявляла о том, что Т-14 "Армата" уже используется на войне. Впервые государственные СМИ заявили о "применении" "Армат" на поле боя в апреле 2023 года, а затем в июле это снова произошло "впервые". Тогда же сообщалось, что танки якобы находились под руководством группировки войск "Юг".

В августе 2023 года российская пропаганда заявила о выводе танков из зоны боевых действий. По результатам машину отправили на доработку. Однако никаких доказательств о переброске и боевом применении "Армат" на фронте так и не появилось.

Напомним, 12 сентября СМИ писали, что реальное производство "Армат" начнется не ранее 2025-2026 годов.