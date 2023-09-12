"Не раньше 2026 года": в РФ назвали новую дату поступления танков "Армата" в армию

Российские эксперты считают, что несмотря на заявления завершить все испытания до 2023 года, реально производство начнется не раньше 2025-2026 года.

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В соцсетях российской военный аналитик Виктор Мураховский сделал несколько заявлений о судьбе танка Т-14 "Армата". Об этом сообщает Army Recognition.

Российский танк Т-14, который был представлен еще в 2013 году до сих пор не доберется до серийного производства. Осторожное предположение, которое сделал россиянин заключается в том, что "Армата" пойдет в серийное производство не ранее 2025-2026 годов. Это лишь вероятное предположение, потому что официальные лица РФ называют более ранние сроки.

В издании отмечают, что российские танковые училища еще несколько лет назад начали покупать тренажеры для освоения "Армат". В частности Казанское танковое училище еще осенью 2020 года купило тренажеры. Также российские пропагандисты утверждали, что "Арматы" якобы применялись на войне против Украины. На основе полученного опыта они якобы должны доработать Т-14. Однако никаких доказательств применения машины в зоне боевых действий не было и нет.

Сначала в РФ планировали приобрести около 2300 танков Т-14 в период с 2015 по 2020 годы. Однако танк оказался дорогим, имел ряд технических проблем и недостатков. Поэтому сейчас изготовлено только рота "Армат", которые находятся на "доработке". Также неизвестно, может ли в принципе Россия производить Т-14 после западных санкций.

Напомним, 24 августа в росСМИ писали, что "Армату" якобы вывели из зоны боевых действий в Украине.

19 июля в РФ впервые заявили о "применении" Т-14 на войне против Украины.