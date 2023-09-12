"Не раніше 2026 року": у РФ назвали нову дату надходження танків "Армата" в армію

Російські експерти вважають, що попри заяви завершити всі випробування до 2023 року, реально виробництво почнеться не раніше 2025-2026 року.

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В соцмережах російській військовий аналітик Віктор Мураховський зробив декілька заяв щодо долі танку Т-14 "Армата". Про це повідомляє Army Recognition.

Російський танк Т-14, який було презентовано ще у 2013 році досі не добереться до серійного виробництва. Обережне припущення, яке зробив росіянин полягає в тому, що "Армата" піде у серійне виробництво не раніше 2025-2026 років. Це лише ймовірне припущення, бо офіційні особи РФ називають більш ранні терміни.

У виданні зазначають, що російські танкові училища ще кілька років тому почали купувати тренажери для опанування "Армат". Зокрема Казанське танкове училище ще восени 2020 року купило тренажери. Також російські пропагандисти стверджували, що "Армати" нібито застосовувались на війні проти України. На основі отриманого досвіду вони нібито мають доопрацювати Т-14. Проте жодних доказів застосування машини в зоні бойових дій не було й немає.

Спочатку у РФ планували придбати близько 2300 танків Т-14 у період з 2015 по 2020 роки. Проте танк виявився дорогим, мав низку технічних проблем й недоліків. Тому наразі виготовлено тільки роту "Армат", які знаходяться на "доопрацюванні". Також невідомо, чи може в принципі Росія виготовляти Т-14 після західних санкцій.

Нагадаємо, 24 серпня у росЗМІ писали, що "Армату" нібито вивели із зони бойових дій в Україні.

19 липня у РФ вперше заявили про "застосування" Т-14 на війні проти України.