Российский танк "Армата" оказался слишком дорогим для ВС РФ: на фронте не появится

По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, лучше купить для армии более дешевые Т-90. При этом в РФ как минимум дважды заявляли о первом применении "Арматы" на войне.

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Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 "Армата" оказался слишком дорогим для российской войны против Украины. На фронте он не появится. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам Чемезова, российский танк Т-14 "Армата" находится на вооружении армии РФ. По своим характеристикам машина превосходит все имеющиеся танки, но из-за высокой стоимости машину не будут использовать на фронте. Проще купить более дешевые Т-90.

"Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит имеющиеся танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90", — заявил Чемезов.

Также он добавил. что сейчас РФ нужно покупать больше дешевых танков или образцов вооружения. Сейчас гендиректор "Ростех" впервые озвучил, что "Арматы" все же не будут воевать против Украины.

Т-14 "Армата" на российско-украинской войне

Россия почти весь 2023 год заявляла о том, что Т-14 "Армата" уже используется на войне. Впервые пропагандисты заявили о "применении" "Армат" на поле боя в апреле 2023 года, а затем в июле это снова произошло впервые. Тогда же сообщалось, что танки якобы находились под руководством группировки войск "Юг".

В августе 2023 года российская пропаганда заявила о выводе танков из зоны боевых действий. По результатам машину отправили на доработку. Однако никаких доказательств о переброске и боевом применении "Армат" на фронте так и не появилось.

Напомним, 12 сентября СМИ писали, что реальное производство "Армат" начнется не ранее 2025-2026 годов.