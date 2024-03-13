Бої у Бєлгородській та Курській областях: у росЗМІ вперше розкрили втрати ЗС РФ

Повідомляється, що Росія зазнала втрат в районі трьох населених пунктів Бєлгородської області. Влада офіційно не коментувала кількість ліквідованих та поранених військовослужбовців внаслідок рейду.

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12 березня російські добровольчі підрозділи зайшли на територію РФ та вступили у бій з військами країни-агресорки. 13 березня у медіа ASTRA з посиланням на джерела опублікували перші дані про втрати ЗС РФ.

Повідомляється, що загинули щонайменше четверо російських військових. Ще приблизно дев’ятеро армійців були поранені.

12 березня безпілотник атакував ворожих військовослужбовців в районі села Нежеголь Шебекінського району Бєлгородської області. За даними джерел, четверо бійців Росгвардії загинули, ще четверо були поранені. Також БПЛА у цьому районі знищив "Урал" військових та гармату-гаубицю Д-20.

Також Росія зазнала втрат внаслідок перестрілки в районі села Журавлівка у Бєлгородській області. Там поранення отримали щонайменше двоє російських військовослужбовців. Повідомляється, що на міні підірвався український танк Т-64 БМ "Булат".

Ще декілька військових РФ були поранені під час боїв в районі Журавлівки, але точна кількість невідома.

Внаслідок атаки на Грайворон у Бєлгородській області отримав поранення військовослужбовець Позавідомчої охорони. Окрім того, у місті пошкоджені будівлі ФСБ, поліції та суду.

Згадані населені пункти на карті Фото: Google Maps

У росЗМІ наголосили, що влада офіційно не коментувала втрати РФ внаслідок рейду добровольців. Водночас у Росії заявляли, що війська країни-агресорки нібито вбили понад 100 бійців РДК та ЛСР.

Нагадаємо, 12 березня легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та батальйон "Сибір" розпочали військову операцію на території РФ. Боєць ЛСР розповів, що рейд присвячений президентським виборам.

Легіон "Свобода Росії" поділився кадрами знищення опорного пункту ЗС РФ у Курській області. Повідомлялося, що добровольці взяли під контроль селище Тьоткіно.