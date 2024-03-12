Рейд на територію Росії: в ЛСР показали ураження опорного пункту в селищі Тьоткіне (відео)

Російські добровольці розповідали, що солдати ЗС РФ тікали, залишаючи населені пункти та техніку.

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Бійці Легіону "Свобода Росії" під час заходу до прикордонного населеного пункту Тьоткіно в Курській області завдали бойового ураження по опорному пункту армії РФ. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі підрозділу.

Як відомо, селище Тьоткіно, розташоване на території Курської області РФ, почали контролювати добровольці після того, як їм вдалося прорвати кордон сьогодні, 12 березня. При цьому представники російської армії залишили селище і не забрали важку техніку. Цей населений пункт розташований у прикордонній зоні неподалік Сумської області України. Представники Російського добровольчого корпусу також показали свої кадри, які підтверджують втечу військових РФ.

Сьогодні ж у пресслужбі ГУР Міноборони України розповіли, що до проведення операції в Росії причетні добровольчі батальйони, які мають російське громадянство, тому вони мають повне право, щоб заходити до себе додому. Своєю чергою російські медіа писали про знищення понад сотні живої сили ворога, разом з шістьма танками, САУ Caesar, 20 бойовими броньованими машинами, опорним пунктом.

Нагадаємо, що 12 березня в російських областях та нафтопереробних заводах пролунали вибухи. Зокрема дрон атакував нафтобазу у Нижньогородській області. Безпілотник влучив безпосередньо в установку перегонки нафти. Внаслідок цього на її території почалася пожежа.