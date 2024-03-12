Знищили сотню "диверсантів" та 20 БТР: росЗМІ відзвітували про "відбиття" атаки РДК (фото)

Губернатор Курської області Роман Старовойт скаржиться на неспокійну ситуацію та обстріли прикордоння, а медіа стверджують, що добровольці під час рейду нібито втратили особовий склад, САУ Caesar та десятки одиниць бронетехніки.

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Російські добровольці з РДК, Легігіону Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" наблизилися впритул до селища Тьоткіне в Курскій області. Там зав'язався бій. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграм-каналі.

"Неспокійна ніч видалася для нас. Масована безпілотна атака. Вночі добре відпрацювали наші сили ППО. Зранку йде обстріл селища Тьоткіне", — каже Старовойт.

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За його словами, українська ДРГ нібито спробувала прорватися до населеного пункту Тьоткіного, зав'язався стрілецький бій, але прорив було зупинено.

Вночі над Курською областю було збито 11 БПЛА, вранці селище зазнало мінометного обстрілу, в результаті якого одна людина отримала поранення.

За інформацією російського телеграм-каналу "Военный осведомитель", українська ДРГ чисельністю до взводу зробила аналогічну спробу прориву в Бєлгородській області – в районі селища Журавлівка у напрямку Нехотіївки. Повідомляється, що нібито було знищено один український танк .

"Крім цього, ЗСУ проводять активні обстріли прикордонних сіл Курської та Бєлгородської області, ППО працює у тому числі над Таганрогом", — зазначили в "Осведомителе".

Між тим місцеві телеграм-канали повідомляють про серію вибухів над Курськом і роботи російської ППО.

Російське видання Mash з посиланням на ФСБ пише, що, знищено понад 100 людей живої сили супротивника, шість танків, САУ Caesar, 20 бойових броньованих машин, опорний пункт. Бої продовжуються.

Рейд РДК, ЛСР та "Сибірського батальйону" в РФ

Зранку 12 березня у російських соцмережах з'явились повідомлення про появу танків на вулицях прикордонних сіл у Бєлгородській та Курській області. Бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та "Сибірського батальйону" пояснили, що починається новий рейд на територію РФ. В ГУР Міноборони України пояснили, що громадяни Росії мають повне право проводити ейди на територію своєї власної країни.

Також бійці "Легіону "Свобода Росії" помітили захований російський БТР у селі Тьоткіне в Курській області РФ. Після виявлення ворожу техніку підбили влучним ударом.

Підрозділи проводять спільну операцію. Прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем визвольних сил. У населеному пункті Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.