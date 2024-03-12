ЛСР заявив, що взяв під контроль Тьоткіно в РФ: росіяни втікали і покидали техніку (відео)

У підрозділі показали відео з безпілотника, на якому люди у військовій формі втікають полями з позицій в невідомому напрямку від добровольців.

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Бійці "Легіону Свобода Росії" зараз ведуть бої в селищі Тьоткіно в Курській області. Військові РФ, які там перебували, втікають з населеного пункту. Про це повідомляють у пресслужбі підрозділу.

"Селище Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", — йдеться в повідомленні.

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На оприлюдненому відео, яке зафільмував безпілотник, видно, як люди у військовій формі втікають полями з позицій в невідомому напрямку від російських добровольців.

Більше подробиць в Легіоні поки не повідомили.

Майже аналогічне відео втечі російських окупантів з Тьоткіного оприлюднили бійці "Російського добровольчого корпусу", які також беруть участь у рейді. Тут теж видно, як ушиваються з позицій російські солдати.

Раніше в російських ЗМІ повідомляли, що у селищі Тьоткіне Курської області в районі 8 ранку був стрілецький бій, і він тривав лише 25 хвилин. Як написав і Mash, в Тьоткіно російські прикордонники відбили 4 атаки української ДРГ.

Рейд РДК, ЛСР та "Сибірського батальйону" в РФ

12 березня на вулицях прикордонних сіл у Бєлгородській та Курській області почали з'являтися танки та БТри. Бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та "Сибірського батальйону" пояснили, що починається новий рейд на територію РФ.

В українській розвідці повідомили, що операцію в РФ проводять добровольчі батальйони, які є громадянами Росії, тож спокійно можуть заходити до себе додому.

Російські ЗМІ повідомили, що знищено понад 100 людей живої сили противника, шість танків, САУ Caesar, 20 бойових броньованих машин, опорний пункт. Бої продовжуються.