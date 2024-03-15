РФ припинить бойові дії, якщо Україна віддасть окуповані території, — Welt

Від початку повномасштабного вторгнення, як зазначають джерела журналістів у Міноборони Естонії, загарбники використали від 12 до 17 млн боєприпасів.

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Очільник Кремля Володимир Путін погодиться на негайне припинення вогню, якщо Україна не вестиме бойові дії та віддасть окуповані території. Про це повідомляє Welt з посиланням на Міноборони Естонії.

Служба зовнішньої розвідки Естонії розробила сценарій російської стратегії в Україні. З погляду Росії, навіть заморожений конфлікт був би щонайбільше проміжним рішенням. Також експерти прогнозують зростання ядерних загроз.

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Видання зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення війська РФ витратили від 12 до 17 млн боєприпасів. Кількість снарядів в РФ значно збільшилася.

"Росія збільшує виробництво, а Захід не наздоганяє", – зазначають у виданні.

Також повідомляють, що станом на березень в Україні воює 450 тисяч російських військових. Минулого року, за інформацією видання, РФ завербувала по контракту близько 300 тисяч найманців.

Втрати Росії у війні проти України

РФ втратила майже 300 тисяч військових в Україні, як йдеться у доповіді розвідувальної спільноти США, але час грає на її користь. Окупанти виграють від невизначеності з приводу того, на яку допомогу союзників надалі може розраховувати Україна.

Фахівці вказали термін casualties, що використовується на позначення і безповоротних, і санітарних, різної бронетехніки та тисяч танків. Розвідка констатує, що очільник Кремля Володимир Путін не зміг втілити свій початковий задум і окупувати усю територію України. Російський ОПК поступово нарощує виробництво на підприємствах далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, яка дозволить РФ тривалий час витримувати бойові дії високої інтенсивності.

У Міноборони Британії назвали втрати військ РФ від 24 лютого 2022 року. Серед російських офіційних осіб простежується низький рівень розуміння загальних втрат через "сформовану культуру нечесного звітування в армії", вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, 15 березня аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися в районі Вугледару. Тривають бої також біля Вербового, що у Запорізькій області та Орлівки, яка розташована на Донеччині.