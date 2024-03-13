"Це прекрасно": полковник ЗСУ оцінив масштабні втрати російської авіації

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що для України перевагою є не тільки знищення бойової авіації, а й ліквідація досвідчених пілотів.

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Для росіян вівторок, 12 березня, став днем трагічних втрат. Іл-76 зазнав аварії, танки легіону "Свобода Росії" проникли на територію Росії і вступили в бій. Паралельно безпілотні апарати атакували 10 регіонів Росії, а також, за деякими повідомленнями, у Бєлгороді був вражений і Су-27. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі виданню "24 Канал".

Важливо розуміти, що для України перевагою є не тільки втрачені Росією літаки, а й втрата кваліфікованих пілотів, що послаблює противника.

Черник зазначив, що загальний стратегічний авіаційний парк Росії істотно виснажується, і втрачений Іл-76 є підтвердженням цієї тенденції. Цей літак міг брати активну участь у бойових діях.

"Не забуваємо, що Іл-76 може брати на борт до 40 тонн найрізноманітнішого вантажу. Я думаю, що це саме та машина, яка забезпечувала доставку різних видів боєприпасів до найближчої точки зіткнення з Україною. Можливо, і десь літали в інші держави. І те, що вона загинула — це прекрасно", — сказав військовий експерт.

Однак він також зазначив, що ще більшою перевагою є втрата екіпажу цього літака.

"Підготувати якісного пілота — це як мінімум 5 років, а також додатково 3 — 5 років його практики. Тому вітається все те, що відбувається "на болотах", — зазначив Черник.

У мережі також поширюються повідомлення про ймовірний збитий літак Су-27 над Бєлгородською областю. Місцеві жителі описують сильний вибух у районі Валуйків і велику лісову пожежу після інциденту.

Експерт підкреслив, що ні Україна, ні Росія поки що не надали офіційних коментарів щодо ймовірного знищення Су-27.

Петро Черник зазначив, що знищити Су-27 могли б і диверсійні угруповання, якщо припустити, що вони володіють переносними зенітними ракетними системами.

"Якщо Су-27 все ж таки "відмінусувалася" — це просто фантастично. Особливо, якщо "відмінусувався" і пілот", — підсумував Черник.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про падіння військово-вантажного літака Іл-76 в Іванівській області. Літак базувався в Твері. На місці падіння свідки побачили стовп чорного диму, а до моменту "приземлення" помітили вогонь під крилом повітряного судна.

Унаслідок падіння літака Іл-76 загинули 16 осіб. За однією з версій, на борту могли бути ще кілька незареєстрованих пасажирів.

У Міноборони РФ підтвердили падіння Іл-76 на відстані 700 км від кордону України. Серед уламків відшукали тіла 10 осіб.