Кількість загиблих внаслідок падіння літака Іл-76 поблизу Іваново зросла до 16, — соцмережі (відео)

Фахівці розбирають уламки транспортника, що впав. На борту могли бути ще кілька незареєстрованих пасажирів.

Related video

Внаслідок падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Іванівській області РФ у вівторок, 12 березня, загинули 16 осіб. Про це повідомляє Telegram-канал 112 з посиланням на джерела.

Представники екстрених служб й надалі працюють на місці події. Фахівці розбирають уламки транспортника, що впав. За однією з версій, на борту могли бути ще кілька незареєстрованих пасажирів.

Падіння Іл-76 в Іваново

Вдень 12 березня стало відомо про падіння військово-вантажного літака Іл-76 у Іванівській області. Зазвичай, літак базувався у Твері, повідомили ЗМІ. На місці падіння свідки побачили стовп чорного диму, а до моменту "приземлення" помітили вогонь під крилом повітряного судна.

Серед деталей інциденту з Іл-76 додаткового вказали, де саме він упав — у лісопосадці біля кладовища села Богородського в Іванівській області РФ. Відстань від можливої точки падіння до злітної смуги аеродрому "Сєверний" в Івановому — близько 2 км.

Працівники територіального відділення МНС Росії у Іванівській області загасили пожежу на місці падіння військово-транспортного літака Іл-76. Серед уламків відшукали тіла 10 осіб.

Допис з оновленими даними про кількість жертв падіння Іл-76 з'явився у мережі о 13:14, при цьому джерело інформації не вказується. У попередньому дописі автори уточнювали, що на борту літака перебувало 12 осіб: сім членів екіпажу та п'ять пасажирів. Про долю ще двох росіян інформації немає.

Нагадаємо, 12 березня у ВМС заявили, що авіація ЗСУ знищила пункт управління на танкері під прапором РФ "Механик Погодин". Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів та атак FPV-дронами по території Херсонської області.