Количество погибших в результате падения самолета Ил-76 вблизи Иваново возросло до 16, — соцсети (видео)

Специалисты разбирают обломки упавшего транспортника. На борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров.

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В результате падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области РФ во вторник, 12 марта, погибли 16 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Представители экстренных служб и в дальнейшем работают на месте происшествия. Специалисты разбирают обломки упавшего транспортника. По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров.

Падение Ил-76 в Иваново

Днем 12 марта стало известно о падении военно-грузового самолета Ил-76 в Ивановской области. Обычно самолет базировался в Твери, сообщили СМИ. На месте падения свидетели увидели столб черного дыма, а к моменту "приземления" заметили огонь под крылом воздушного судна.

Среди деталей инцидента с Ил-76 дополнительного указали, где именно он упал — в лесопосадке возле кладбища села Богородского в Ивановской области РФ. Расстояние от возможной точки падения до взлетной полосы аэродрома "Северный" в Иваново — около 2 км.

Работники территориального отделения МЧС России по Ивановской области потушили пожар на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76. Среди обломков отыскали тела 10 человек.

Сообщение с обновленными данными о количестве жертв падения Ил-76 появилось в сети в 13:14, при этом источник информации не указывается. В предыдущем сообщении авторы уточняли, что на борту самолета находилось 12 человек: семь членов экипажа и пять пассажиров. О судьбе еще двух россиян информации нет.

Напомним, 12 марта в ВМС заявили, что авиация ВСУ уничтожила пункт управления на танкере под флагом РФ "Механик Погодин". Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.