Дотянул до кладбища: на месте крушения Ил-76 обнаружили останки 10 человек, — соцсети (карта)

В Минобороны РФ подтвердили падение Ил-76 на расстоянии 700 км от границы Украины. Пока российские власти молчат о еще одном инциденте в воздухе — уничтожении Су-27 под Белгородом.

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Работники территориального отделения МЧС России по Ивановской области потушили пожар на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76. Среди обломков нашли тела 10 человек. О деталях происшествия рассказали в российском Telegram-канале "112".

Сообщение с обновленными данными о количестве жертв падения Ил-76 появилось в сети в 13:14, при этом источник информации не указывается. В предыдущем сообщении авторы уточняли, что на борту самолета находилось 12 человек: семь членов экипажа и пять пассажиров. О судьбе еще двух россиян информации нет.

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Также пояснили, что инцидент произошел в момент старта — загорелся правый двигатель, пилоты решили вернуться и совершить аварийную посадку, но не успели. Возможная причина падения — техническая неисправность, указывается в Telegram-канале со ссылкой на Минобороны РФ.

Среди деталей инцидента с Ил-76 дополнительного указали, где именно он упал — в лесопосадке возле кладбища села Богородского в Ивановской области РФ. Расстояние от возможной точки падения до взлетной полосы аэродрома "Северный" в Иваново — около 2 км (по прямой).

Взрывы в РФ — расстояние от места падения Ил-76 до аэродрома Фото: Google Maps

Расстояние от аэродрома "Северный" в Иваново, на котором могли дислоцироваться самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, до украинской границы — около 700 км. Чтобы долететь туда, беспилотником понадобилось бы облетать Москву, которую ВС РФ окружили мощной системой ПВО.

Взрывы в РФ — расстояние от аэродрома "Северный" до Украины Фото: Google Maps

Информацию о погибших на месте падения Ил-76 подтвердил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. В регион вылетела комиссия Главного командования ВКС ВС РФ, — привели информацию от Минобороны РФ издание "РИА Новости".

Взрывы в РФ — детали

Отметим, днем 12 марта стало известно о падении военно-грузового самолета Ил-76 в Ивановской области. Самолет базировался в Твери, сообщили СМИ. На месте падения свидетели увидели столб черного дыма, а до момента "приземления" заметили огонь под крылом воздушного судна.

Между тем ночью и утром 12 марта взрывалось в других точках территории РФ. В частности, российское Минобороны подтвердило атаку БПЛА на ряд областей — Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Орловскую и другие. Военные ВС РФ отчитались об уничтожении всех 25 ударных дронов ВСУ. Однако по неизвестным причинам загорелось на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Нижнегородской области. На завод выпускали 11% бензина, работал на войну — производили дизельное и авиационное топливо.

Ранее Фокус публиковал инфографику с ударами ВСУ по нефтебазам и НПЗ России, которые произошли с сентября 2023 года по середину февраля 2023 года. Согласно данным аналитиков, произошло 18 ударов на расстоянии от 50 км до 1 тыс. км. Кроме того, есть информация о ЧП под Белгородом: якобы упал Су-27 — в Минобороны России пока эту информацию не комментировали.

Напоминаем, утром 12 марта начались боевые действия на территории Белгородской и Курской областей РФ — об этом сообщили в "Легион "Свобода России". Позже появились заявления, что село Теткино в Курской области находится под полным контролем российских добровольцев.