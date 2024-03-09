Взрывы слышали больше часа: в РФ заявили об атаке БПЛА на Ростовскую и Курскую области (видео)

Российские чиновники заявили, что силы ПВО РФ сбили несколько якобы украинских беспилотников.

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В ночь на 9 марта в Курской и Ростовской областях России слышали взрывы. Так, губернатор Роман Старовойт сообщил, что в небе над Курском якобы был сбит украинский БПЛА.

"В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются", — сообщил он.

Позже губернатор заявил, что обломки БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной. В результате были повреждены 22 квадратных метра кровли.

"Пострадавших нет. Однако, из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место", — заявил он.

Также в сети показали видео со взрывом в городе.

Взрыв в Курске

Взрывы в Таганроге

В ночь на 9 марта в российском Таганроге Ростовской области слышали взрывы. Как сообщил Telegram-канал Shot, взрывы продолжались около часа.

"Местные жители насчитали более 20 взрывов в небе. Также был слышен звук мотора", — сказано в сообщении.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев у себя в Telegram-канал заявил, что силами ПВО в Таганроге была якобы отражена массовая атака БПЛА.

Позже он заявил, что подразделения ПВО отразили уже вторую атаку в небе над Ростовской областью. Якобы было уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску.

"По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", — написал чиновник.

Взрывы в Таганроге

Напомним, в России пожаловались на "самую массированную атаку" на Волгоградскую область. Российское министерство обороны традиционно в атаке БПЛА обвиняет Украину. Силам ПВО якобы удалось уничтожить все беспилотники, которые ударили по Белгородской и Волгоградской областях.