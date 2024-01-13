В Подмосковье обнаружили новую систему ПВО (фото)

В Москве и пригороде насчитывается уже более 10 систем ПВО. Один из ЗРК "Панцырь-С1" установлен неподалеку от загородной резиденции российского президента Владимира Путина.

Related video

В Подмосковье в районе деревни Жданово в Подольском районе обнаружена еще одна система ПВО – "Панцирь-С1". Она установлена на подиум, чтобы лучше обнаруживать цели. Соответствующий кадр опубликовало Радио Свобода, обнаружив систему на спутниковых снимках сервиса Planet.com.

После анализа спутниковых фотографий издание пришло к выводу, что эта позиция появилась там в период между 6 и 10 июля 2023 года.

Система ПВО в районе деревни Жданово в Подольском районе Фото: Planet.com

Ранее журналисты вместе с OSINT-аналитиками выявили более 10 позиций противовохдушной обороны в Москве и рядом с ней. Так, система ПВО ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружена недалеко от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево, рядом с поселком Заречье.

Недалеко от резиденции Владимира Путина тоже установлена система ПВО Фото: Google Maps

Судя по карте, россияне установили Тор-М2 в деревне Болтино на берегу Пироговского водохранилища, два 2 Тор-M2ДТ в Долгопрудном, ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше здания ГУМВД Москвы, на Новорожском шоссе, аэрпорту "Остафьево", на аэродроме "Чкаловский", ЗРК С-400 в парке "Лосиный остров" и так далее.

Желтым на карте отмечены системы ПВО в Москве и Подмосковье Фото: Скриншот

В январе прошлого года системы ПВО установили в самом центре Москвы поблизости от Кремля. Снимки комплекса "Панцирь-С1" на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной облетели многие СМИ.

Системы ПВО активно начали устанавливать в столице РФ и пригороде после нескольких атак украинских дронов на Москву.

Ранее Фокус писал, что украинские разведчики подбили под Белгородом два ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн.