У Підмосков'ї виявили нову систему ППО (фото)

У Москві та передмісті налічується вже понад 10 систем ППО. Один із ЗРК "Панцир-С1" встановлено неподалік від заміської резиденції російського президента Володимира Путіна.

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У Підмосков'ї в районі села Жданово в Подільському районі виявлено ще одну систему ППО — "Панцир-С1". Її встановлено на подіум, щоб краще виявляти цілі. Відповідний кадр опублікувало Радіо Свобода, виявивши систему на супутникових знімках сервісу Planet.com.

Після аналізу супутникових фото видання дійшло висновку, що ця позиція з'явилася там у період між 6 і 10 липня 2023 року.

Система ППО в районі села Жданове в Подільському районі Фото: Planet.com

Раніше журналісти разом з OSINT-аналітиками виявили понад 10 позицій протиповітряної оборони в Москві та поруч із нею. Так, система ППО ЗРПК "Панцир-С1" знайдена недалеко від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово, поруч із селищем Заріччя.

Недалеко від резиденції Володимира Путіна теж встановлено систему ППО Фото: Google Maps

Судячи з карти, росіяни встановили Тор-М2 у селі Болтіно на березі Пироговського водосховища, два 2 Тор-M2ДТ у Долгопрудному, ЗРПК "Панцир-С1" на даху будівлі ГУМВС Москви, на Новорозькому шосе, аерпорті "Остаф'єво", на аеродромі "Чкаловський", ЗРК С-400 у парку "Лосиний острів" і так далі.

Жовтим на карті позначені системи ППО в Москві та Підмосков'ї Фото: Скриншот

У січні минулого року системи ППО встановили в самому центрі Москви поблизу Кремля. Знімки комплексу "Панцир-С1" на даху будівлі міноборони РФ на Фрунзенській набережній облетіли багато ЗМІ.

Системи ППО активно почали встановлювати в столиці РФ і передмісті після кількох атак українських дронів на Москву.

Раніше Фокус писав, що українські розвідники підбили під Бєлгородом два ЗРПК "Панцир-С1" вартістю $15 млн.