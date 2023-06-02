"Це були не наші дрони": голова РНБО прокоментував причетність України до атаки на Москву

За словами Данилова "Москва — найзахищеніше місце в Росії".

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У відповідь на звинувачення Росії у тому, що українські безпілотники 30 травня атакували Москву, секретар РНБО Олексій Данилов заявив про непричетність українських безпілотників до нальоту на столицю країни-агресора, повідомляє ТСН.

"Ще раз наголошую, що ми не маємо до цього жодного відношення. А якщо вони таким чином відпрацьовують якісь для себе операції, то що? Що я можу сказати?" – заявив Данилов, у відповідь на запитання журналістів щодо цієї операції. "І взагалі, вони самі стверджують, що Москва — найзахищеніше місце в РФ", — зазначив глава РНБО.

Нагадаємо, 30 травня вранці Москву нібито атакувало вісім безпілотників, які "схожі на українські". Принаймні так заявляє місцева влада, яка говорить про пошкодження будинків та постраждалих.

Раніше Фокус розповідав про те, що безпілотники для атаки на Москву – неефективні. Яка найкраща відповідь на терор Кремля.