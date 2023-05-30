Атаки БПЛА у Москві: РФ зберігає за собою право на найжорсткішу відповідь, — Лавров

За словами голови МЗС РФ, Росія залишає за собою право на найжорсткіші заходи у відповідь на появу дронів у Москві. Відповідальність за цю атаку Лавров поклав на Україну.

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У вівторок, 30 травня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту до Бурунді заявив, що Росія може піти на "найжорсткіші заходи" після атак безпілотників у Москві. Про це повідомляє CNN.

За словами Сергія Лаврова, Росія залишає за собою право вживати найжорсткіших заходів у відповідь на появу в Москві безпілотників, відповідальність за які він поклав на Україну. Цю атаку він назвав терактом.

За словами Лаврова, для цього використовуються західні озброєння.

"Заяви Заходу про те, що озброєння, що поставляється, не повинно використовуватися проти території РФ — це чергова брехня", — додав Лавров.

Офіційний Київ заперечує пряму причетність до атак БПЛА у Москві.

У РФ заявили, що було перехоплено вісім дронів, а російські слідчі органи відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив: щоб зрозуміти, навіщо РФ б'є по Києву, потрібно переглянути Telegram-канали пропагандистів. Жителі Росії біснуються через невдачі на фронті, а внутрішньоросійська аудиторія хоче помститися.

Також повідомлялося, що у мережі опубліковано знищення російського дрону під Києвом. Мешканці столичної багатоповерхівки прокинулися зранку від гучного звуку. Від вибухової хвилі тремтіли вікна та спрацювала автомобільна сигналізація.

Мер столиці Володимир Кличко розповів подробиці загибелі мешканки Києва, яка була на балконі під час атаки дронів Shahed.