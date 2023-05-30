Дуже голосно: у мережі показали момент знищення російського БПЛА під Києвом (відео)

Мешканці багатоповерхівки рано-вранці прокинулися від гучного звуку. Від вибухової хвилі затремтіли вікна і ввімкнулась сигналізація припаркованих машин.

Related video

Після повітряної атаки Збройних сил Росії на Київ та область, у мережі публікують відео знищення ворожого безпілотника над селом Софіївська Борщагівка, що у передмісті столиці.

Судячи з відео з камери зовнішнього спостереження, у дворі багатоповерхового будинку пролунав сильний вибух, після чого спрацювала сигналізація припаркованих машин.

Як повідомляє кореспондент Фокуса, приблизно о 3:52 ранку мешканці багатоповерхівки прокинулися від гучного звуку і відчули вибухову хвилю, від якої затремтіли вікна.

Нагадаємо, 30 травня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО знищили 29 ударних БПЛА із 31.

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження будинків, машин та різних приміщень у столиці. Постраждалі кияни та мешканці Київської області вже почали писати заяви про пошкодження майна поліції.

Згідно з останніми даними Національної поліції України, у Київській області внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, Юрій Ігнат, речник ПС ЗСУ, заявив, що повітряними атаками на Київ росіяни намагаються мстити за провали на фронті та намагаються видати це російському суспільству за успіхи в Україні.