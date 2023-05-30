Очень громко: в сети показали момент уничтожения российского БПЛА под Киевом (видео)

Жители многоэтажки рано утром проснулись от громкого звука. От взрывной волны задрожали окна и включилась сигнализация припаркованных машин.

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После воздушной атаки Вооруженных сил России на Киев и область, в сети публикуют видео уничтожения вражеского беспилотника над селом Софиевская Борщаговка, что в пригороде столицы.

Судя по видео с камеры наружного наблюдения, во дворе многоэтажного дома раздался сильный взрыв, после чего сработала сигнализация у припаркованных машин.

Как сообщает корреспондент Фокуса, примерно в 3:52 утра жильцы многоэтажки проснулись от громкого звука и ощутили взрывную волну, от которой задрожали окна.

Напомним, 30 мая российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства. Силы ПВО уничтожили 29 ударных БПЛА из 31.

В результате ночной атаки зафиксированы повреждения домов, машин и различных помещений в столице. Пострадавшие киевляне и жители Киевской области уже начали писать заявления о повреждении имущества полиции.

Согласно последним данным Национальной полиции Украины, в Киевской области в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, Юрий Игнат, спикер ВС ВСУ, заявил, что воздушными атаками на Киев россияне пытаются мстить за провалы на фронте и пытаются выдать это российскому обществу за успехи в Украине.