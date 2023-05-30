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13 раненых и одна погибшая: полиция уточнила последствия ночной атаки на Киев и область (фото)

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Фото: Telegram

В столице девять человек получили различные ранения, а в Киевской области — еще четверо. Почти все пострадавшие из Голосеевского района, где обломки Shahed попали в многоквартирный жилой дом.

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По состоянию на утро в Киеве повреждены 17 жилых объектов, в том числе квартиры местных жителей, также принято более 50 сообщений о повреждениях домов, магазинов, авто и других объектов частной собственности. Об этом во вторник, 30 мая сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

"Более трех часов продолжалась сегодня воздушная тревога в Киевской области. Враг атаковал область шахидами. По состоянию на утро имеем повреждение 17 жилых объектов, в том числе квартир граждан", — сообщает Небитов.

По его словам, подавляющее большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель.

Также известно, что в одном из районов Киева, в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе произошло воспламенение травяного настила. Однако пожар был оперативно локализован и ликвидирован.

В одном из жилых комплексов столицы люди получили осколочные ранения, ушибы и травмы головы.

киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел Fullscreen
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел Fullscreen
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел Fullscreen
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел Fullscreen
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел Fullscreen
Фото: Telegram
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел
киев, обстрел киева 30 мая, ракетный обстрел

Полиция Киевской области призывает граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно проходить в укрытия.

Число пострадавших в Киеве

По информации пресс-службы Нацполиции Украины, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения.

"В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан", — указывает ведомство.

Известно, что почти все пострадавшие проживали в Голосеевском районе, где обломки дрона-камикадзе попали в многоквартирный жилой дом.

обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве Fullscreen
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве Fullscreen
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве Fullscreen
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве Fullscreen
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве Fullscreen
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве
обстрел киева, ракетный обстрел киева 30 мая, последствия обстрела киева, разбитая машина в киеве

Напомним, в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары.

Также напомним, в результате ночной атаки 30 мая ВС РФ на Киев и Киевскую область зафиксированы повреждения домов, авто, офисных помещений и т.п. Полиции известно о 4 пострадавших от атаки российских дронов.