Более 50 сообщений от граждан: в полиции показали последствия ночной атаки на Киевщину (фото)

В результате падения обломков дронов-камикадзе Shahed повреждены дома, квартиры, магазины и автомобили. Полиции известно о 4 пострадавших от очередного налета БПЛА.

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В результате ночной атаки 30 мая ВС РФ на Киев и Киевскую область зафиксированы повреждения домов, авто, офисных помещений и т.п. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, пострадавшие граждане уже начали писать заявления о повреждении имущества полиции.

"Имеем уже более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. К сожалению, есть 4 пострадавших от осколочных ранений. Полиция фиксирует каждое преступление армии России, за которые безусловно будет ответственность", — написал Небитов.

Он также отметил работу украинской противовоздушной обороны, удержавшей вражескую воздушную атаку на украинскую столицу.

Воздушная атака на Киев 30 мая

В ночь на 30 мая ВС РФ атаковали Киев дронами. В результате атаки Shahed в столице начались пожары. Обломки рухнули на жилые дома. Так, около 2-х ночи в Киеве объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко уже в 02:31 сообщил о взрывах в городе.

Атака российских беспилотников на Киев в ночь на 30 мая стала уже 17-й с начала месяца. После комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической атаки агрессор применил исключительно БПЛА. Силы ПВО сбили более 20 вражеских беспилотников.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью на 30 мая 2023 года с 23.30 до 4.30 утра российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БПЛА из 31.