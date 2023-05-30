Чтобы понять, почему РФ бьет по Киеву, надо просмотреть Telegram-каналы пропагандистов, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, россияне бесятся из-за неудач на фронте и жаждут мести, которая им нужна не только для возмездия, но и для внутреннего российского потребителя.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для понимания причин ударов России по Киеву необходимо "взять волю в кулак" и просмотреть российские пропагандистские ресурсы: Telegram-каналы и передачи Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева. Об этом он сказал 30 мая в эфире национального телемарафона.

Игнат убежден, что это поможет понять, "почему враг так бесится".

"У них злость прямо из ушей течет. Они хотят мести", — отметил Игнат.

По словам спикера ВС ВСУ, очевидно, что российские силы, нанося ракетные и беспилотные удары по Украине, в частности по столице, мстят за свои неудачи.

Однако, Игнат отмечает, что месть им необходима не только для возмездия, но и для внутреннего российского потребителя.

"Они не имеют успехов, их войска на восточных направлениях, в частности на Бахмутском, были значительно подорваны. Мы видим, что наступательные действия противника прекращены, поэтому им нужно передать что-то своим людям", — пояснил он.

По словам Игната, российская сторона пытается посеять панику, давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на компромиссы, однако это невозможно, резюмировал Игнат.

Ночная атака на Киев и область 30 мая

В воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью на 30 мая 2023 года с 23:30 до 04:30 утра российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БПЛА из 31.

Как уже сообщалось, в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустили в сторону Киева в ночь на 30 мая ВС РФ, в столице начались пожары.

В результате ночной атаки зафиксированы повреждения домов, авто, и различных помещений. Пострадавшие граждане уже начали писать заявления о повреждении имущества полиции.

По последним данным Нацполиции, в городе и области в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения различной степени тяжести.