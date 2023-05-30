Нічний обстріл Києва: сили ППО знищили 29 дронів-камікадзе (фото)

Пуск ворожих безпілотників традиційно здійснювався з південного та північного напрямків. Shahed були знищені на підльоті до столиці або в небі над Києвом.

Related video

У ніч проти 30 травня 2023 року з 23.30 до 4.30 ранку російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва. По повітряних цілях ворога успішно відпрацювали сили української ППО. Про результати її роботи розповіли в Повітряних силах України.

"Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня у Києві сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах столиці. Атака російських безпілотників на Київ у ніч проти 30 травня стала вже 17-ю за рахунком з початку місяця.

Раніше в Повітряних силах України розповіли, чому не можна фотографувати і публікувати в мережі уламки ракет. Такі публікації можуть нашкодити українським силам ППО та допомагають Росії визначити, яким типом озброєння українські захисники відпрацювали по ворожих повітряних цілях.