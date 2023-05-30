Ночной обстрел Киева: силы ПВО уничтожили 29 дронов-камикадзе (фото)

Пуск вражеских беспилотников обычно осуществлялся с южного и северного направлений. Shahed были уничтожены на подлете в столицу или небо над Киевом.

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В ночь на 30 мая 2023 года с 23.30 до 4.30 утра российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства. По воздушным целям врага успешно отработали силы украинского ПВО. О результатах работы рассказали в Воздушных силах Украины.

"В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 29 ударных БпЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 30 мая в Киеве силы ПВО сбили более 20 вражеских беспилотников. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы. Атака российских беспилотников на Киев в ночь на 30 мая стала уже 17-й по счету с начала месяца.

Ранее в Воздушных силах Украины рассказали, почему нельзя фотографировать и публиковать в сети обломки ракет. Такие публикации могут навредить украинским силам ПВО и помогают России определить, каким типом вооружения украинские защитники отработали по враждебным воздушным целям.