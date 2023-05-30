"Враг знает": в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему нельзя обнародовать обломки ракет

С помощью обломков, по словам спикера Юрия Игната, оккупанты не только могут установить позиции ПВО, но и начать пропагандистскую кампанию.

Related video

Обнародование в социальных сетях и медиа обломков ракет может навредить украинским силам противовоздушной обороны и помогает РФ определить, каким типом вооружения украинские защитники отработали по враждебным воздушным целям. Об этом в эфире "Радио Свобода" 29 мая рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Если обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение, скажем, тот же Patriot или ракета NASAMS, соответственно, враг понимает, каким типом вооружения мы отработали в том или ином месте", — сказал Игнат.

Он отметил, что фотографии обломков ракет Россия также может использовать для своей пропаганды, показывая, что якобы ПВО по ЗРК отработали по своим же жилым кварталам и жителям.

Напомним, что 29 мая в Воздушных силах рассказали, как и чем ВС РФ атаковали Киев. Предварительно были применены "Искандеры" и ракеты С-300 и С-400, которые тоже могут лететь по баллистической траектории.

Ранее сообщалось, что 29 мая военный НГУ уничтожил из ПЗРК "Игла-1" российскую ракету, летевшую на Киев. 20-летний военный произвел свой второй результативный выстрел. На этот раз было труднее увлечь цель, поскольку было довольно темно. Таким образом, боец НГУ повторил собственное достижение – ранее он уже сбивал российскую ракету Х-55, которой ВС РФ пытались атаковать Киев.