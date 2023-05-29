Повторил подвиг: боец Нацгвардии уничтожил из "Иглы" ракету, летевшую на Киев

Солдат ракетного дивизиона бригады "Буревій" с позывным "Покемон" произвел второй результативный выстрел. Перед этим 9 мая он сбил ракету Х-55.

Related video

Украинскому нацгвардейцу удалось уничтожить из ПЗРК "Игла-1" российскую ракету, которая летела на Киев. Об этом сообщила 29 мая пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Точный выстрел совершил солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревій" с позывным "Покемон". Военный уже сбивал российскую ракету Х-55 от Киева 9 мая.

"Этой ночью в 3:20 из той же "Иглы-1" 20-летний герой произвел свой второй результативный выстрел. На этот раз было сложнее захватить цель, было достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем впервые. Это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни", — отметил военный.

"Игла-1" — это переносной зенитный ракетный комплекс, поражающий скоростные цели на догоняющих и встречных курсах.

Напомним, что ВС РФ днем 29 мая нанесли 16-й ракетный удар по Киеву за май. Враги сменили тактику — использовали баллистическое вооружение в дневное время.

Украинские силы ПВО уничтожили все цели. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне выпустили 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с севера.