В МВД показали, как 20-летний боец бригады "Буревій" Гвардии наступления сбил ракету Х-55 ВС РФ (видео)

Переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" был успешно использован 20-летним защитником для ликвидации ракеты ВС РФ.

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Момент уничтожения российской ракеты Х-55 в ночь на 9 мая с ПЗРК "Игла" запечатлели на видео. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Ракету сбил гвардиец бригады "Буревій" Гвардии наступления под псевдонимом "Покемон". Оказалось, что ему всего 20 лет. Он использовал против вражеской авиационной цели ПЗРК "Игла".

"Гордимся тобой!", — говорится в сообщении ведомства.

Характеристики ПЗРК "Игла"

Переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" изготовлен в СССР. Принят на вооружение в 1983 году. Главная задача – уничтожение низколетящих вертолетов и самолетов, на встречных и параллельных курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех. Операционная дальность – 5,2 км. ПЗРК получил твердотопливный ракетный двигатель. Скорость полета ракеты составляет 800 м/с.

Напомним, 7 марта офицер ВСУ рассказал о том, как сбил со Stinger 4 российские вертолеты в начале вторжения. Во время обороны Киева оккупанты из РФ активно использовали ударные вертолеты, поэтому в ВСУ создали соответствующие мобильные группы по ПЗРК "Игла" и Stinger для перехвата авиации. Он заявил, что в первые месяцы боев ему удалось сбить четыре вертолета. Часть из них удалось сбить в районе населённого пункта Горенко (Бучанский район Киевской области). Впоследствии авиация захватчиков уже не была столь активной в воздушном пространстве Украины.

Также боец ВСУ показал работу украинского РСЗО "Буревой". Модернизированный РСЗО "Ураган" калибра 220 мм позволяет военным уничтожать места скопления россиян. Залп можно делать не выходя из машины – экипаж получает данные о целях из беспилотников. РСЗО оснащена цифровой системой управления огнем и способна обмениваться информацией на поле боя.