Били по ВС РФ на Луганщине: боец ВСУ показал работу украинской РСЗО "Буревій" (фото)

Модернизированная РСЗО "Ураган" калибра 220 мм позволяет военным уничтожать места скопления россиян. Залп можно делать не выходя из машины — экипаж получает данные о целях с беспилотников.

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Украинские военные довольны боевой работой реактивной системы залпового огня "Буревій", ВСУ приняли их на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил агентству АрміяINFORM командир боевой машины по имени Дмитрий.

РСЗО "Буревій" — украинская модернизация советской РСЗО "Ураган" калибром 220 мм. Экипаж боевой машины, по словам солдата, 1 декабря нанес огневое поражение по разведанным целям врага на оккупированной Луганщине.

О своей работе Дмитрий говорит коротко: выезжаем на позицию, наводим на цель, делаем залп и покидаем позицию.

[ + – ] "Буревій" имеет дополнительные 4 опоры, которые делают машину устойчивее при стрельбе

"Сейчас наблюдаем высокую активность на фронте – ежедневно выходы, прилеты. Мне не страшно, я здесь ради своей семьи. Результатами своей работы доволен – не всегда удается узнать все подробности, но есть несколько примеров, которыми мы гордимся – это поражение мест сосредоточения большого количества войск противника", – рассказал военный.

Чем "Буревій" лучше советского "Урагана"?

Дмитрий в восторге от использования РСЗО "Буревій". Как говорит военный, это новая машина с шасси 8 на 8 на базе Tatra и пусковой установкой от БМ-27 "Ураган".

[ + – ] Новая ходовая часть позволяет "Буревію" лучше преодолевать бездорожье

"По сравнению со старым шасси новая база лучше преодолевает бездорожье. "Буревій" точнее, поскольку имеет дополнительные аутриггеры — 4 опоры, которые делают машину устойчивее при стрельбе", — отметил он.

РСЗО оснащена цифровой системой управления огнем и способна обмениваться информацией на поле боя. Машина комфортная, теплая, кабина полностью герметичная и бронированная, ее экипаж больше защищен, подытожил Дмитрий.

Дальность применения современных боеприпасов для РСЗО — от 35 до 65 километров.

Расчет системы можно делать не выходя из машины при заезде на направление, экипаж обменивается командами и передает данные без радиостанций, дополняет Defence Express.

Цифровая аппаратура управления огнем РСЗО позволяет в режиме реального времени принимать данные от беспилотников. Военные выходят на позицию для поражения цели после получения данных от аэроразведки, указали эксперты.

"Буревій" обеспечивает лучшую живучесть нашим артиллеристам, чем советский "Ураган", — заключили эксперты.

Напомним, что 10 июня украинские военные первый раз показали работу РСЗО "Буревій" в полевых условиях.

Фокус ранее писал, что расчеты с "Буревіями" работают на фронте несколько месяцев, артиллеристы хорошо обучены и имеют много опыта применения машин.