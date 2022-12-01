Били по ЗС РФ на Луганщині: боєць ЗСУ показав роботу українського РСЗВ "Буревій" (фото)

Модернізована РСЗВ "Ураган" калібру 220 мм дозволяє військовим знищувати місця скупчення росіян. Залп можна робити не виходячи з машини — екіпаж отримує дані про цілі з безпілотників.

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Українські військові задоволені бойовою роботою реактивної системи залпового вогню "Буревій", ЗСУ прийняли їх на озброєння у 2022 році. Про це повідомив агентству Армія INFORM командир бойової машини, на ім'я Дмитро.

РСЗВ "Буревій" — українська модернізація радянської РСЗВ "Ураган" калібром 220 мм. Екіпаж бойової машини, за словами солдата, 1 грудня завдав вогневої поразки з розвіданих цілей ворога на окупованій Луганщині.

Про свою роботу Дмитро каже коротко: виїжджаємо на позицію, наводимо на ціль, робимо залп та залишаємо позицію.

[ + – ] "Буревій" має додаткові 4 опори, які роблять машину стійкішою під час стрільби

"Зараз спостерігаємо високу активність на фронті — щодня виходи, прильоти. Мені не страшно, я тут заради своєї сім'ї. Результатами своєї роботи задоволений — не завжди вдається дізнатися про всі подробиці, але є кілька прикладів, якими ми пишаємося — це поразка місць зосередження великої кількості військ противника", — розповів військовий.

Чим "Буревій" кращий за радянський "Ураган"?

Дмитро у захваті від використання РСЗВ "Буревій". Як каже військовий, це нова машина з шасі 8 на 8 на базі Tatra та пусковою установкою від БМ-27 "Ураган".

[ + – ] Нова ходова частина дозволяє "Буревію" краще долати бездоріжжя

"Порівняно зі старим шасі нова база краще долає бездоріжжя. "Буревій" точніше, оскільки має додаткові аутригери — 4 опори, які роблять машину стійкішою при стрільбі", — зазначив він.

РСЗВ оснащена цифровою системою управління вогнем і здатна обмінюватися інформацією на полі бою. Машина комфортна, тепла, кабіна повністю герметична та броньована, її екіпаж більше захищений, підсумував Дмитро.

Дальність застосування сучасних боєприпасів для РСЗВ — від 35 до 65 кілометрів.

Розрахунок системи можна робити не виходячи з машини при заїзді на напрямок, екіпаж обмінюється командами та передає дані без радіостанцій, доповнює Defence Express.

Цифрова апаратура керування вогнем РСЗВ дозволяє в режимі реального часу приймати дані від безпілотників. Військові виходять на позицію для поразки мети після отримання даних від аеророзвідки, зазначили експерти.

"Буревій" забезпечує кращу живучість нашим артилеристам, ніж радянський "Ураган", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що 10 червня українські військові вперше показали роботу РСЗВ "Буревій" у польових умовах.

Фокус раніше писав, що розрахунки з "Буревіями" працюють на фронті кілька місяців, артилеристи добре навчені та мають багато досвіду застосування машин.